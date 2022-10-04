Компания «Страховые Привилегии» основана в октябре 2012 года. «Страховые Привилегии» — первая компания, занимающаяся страхованием профессионально!

На данный момент компания представлена в двух крупных городах – Санкт Петербург и Красноярск.

В портфеле компании находится 17 страховых компаний — партнеров как российского, так и мирового уровня. Такие как «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс», «Ресо-Гарантия», «СОГАЗ» «ГСК Югория», «ВСК», «Тинькофф» «Гелиос», «Евроинс», «Альфастрахование», «Согласие», «Энергогарант», «Зетта», «МАКС».

Специалисты нашей компании подберут лучший тариф по любому виду страхования как физических, так и юридических лиц. При этом наши услуги для клиентов совершенно бесплатны.

Академичные продажи страховых продуктов от 17 ведущих компаний. Курирование клиента на всем протяжении действия договора страхования. Отслеживание и продление договоров. Консультирование клиентов по любым возникающим вопросам страхования, в том числе и на стадии возникновения cтрахового события.

Доверьте страхование – профессионалам!