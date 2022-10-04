Доверьте страхование – профессионалам!
Страхование физических лиц в
АВТОСТРАХОВАНИЕ
КАСКО, ОСАГО, Зеленая карта
ИМУЩЕСТВО
Квартира, Дом, Ипотека
ДМС, Защита семьи, от клеща
Детские, спортивные, личные
ВЗР, Зелёная карта, транспорт
Транспорт, ответственность, сотрудники
Почему «Страховые привилегии»?
Страховых компаний в одном офисе
Лет на рынке страхования
Страховых продуктов
Клиентов под нашей защитой
Уровень надежности
Действия при окончании страхового полиса
Компания «Страховые привилегии»
Компания «Страховые Привилегии» основана в октябре 2012 года. «Страховые Привилегии» — первая компания, занимающаяся страхованием профессионально!
На данный момент компания представлена в двух крупных городах – Санкт Петербург и Красноярск.
В портфеле компании находится 17 страховых компаний — партнеров как российского, так и мирового уровня. Такие как «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс», «Ресо-Гарантия», «СОГАЗ» «ГСК Югория», «ВСК», «Тинькофф» «Гелиос», «Евроинс», «Альфастрахование», «Согласие», «Энергогарант», «Зетта», «МАКС».
Специалисты нашей компании подберут лучший тариф по любому виду страхования как физических, так и юридических лиц. При этом наши услуги для клиентов совершенно бесплатны.
Академичные продажи страховых продуктов от 17 ведущих компаний. Курирование клиента на всем протяжении действия договора страхования. Отслеживание и продление договоров. Консультирование клиентов по любым возникающим вопросам страхования, в том числе и на стадии возникновения cтрахового события.
Доверьте страхование – профессионалам!
Наши услуги
В списке услуг нашей страховой компании представлены программы, которые позволяют застраховать риски, связанные с использованием личного автомобиля.
Мы предлагаем рассчитать страховку онлайн и приобрести наиболее востребованные продукты страхования транспортных средств: ОСАГО, КАСКО, «Зеленая карта».
Приобрести полисы можно как по отдельности, так и в составе выгодных пакетных предложений. На продление договоров действуют специальные условия.
Ежемесячно мы страхуем около 400 авто наших клиентов, на лучших условиях в городе.
Страхование риска убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недостаток средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзыскать с заёмщика остаток средств).
Компания предоставляет владельцам и наймодателям квартир, домов и жилья другого типа защитить свое имущество от порчи, утраты и других рисков.
Страхование дач и ипотечное страхование.
В список наших услуг входят различные корпоративные программы добровольного и обязательного медицинского страхования.
Подберем специальные условия по ДМС (добровольное медицинское страхование).
Компания Страховые Привилегии на протяжении всего времени работы , активно развивает направление страхования Юридических Лиц. За это время нашими клиентами стали сотни как крупных организаций, так и более мелких предприятий и небольших компаний. Наши специалисты всегда окажут квалифицированную поддержку договора, произведут расчёт по 17 страховым компаниям и определят для вашей организации самые выгодные варианты страхования для вашего ЮЛ, таким видам как- ОСАГО, КАСКО, ОСГОП (ответственность перевозчика), СМР (строительно-монтажные риски), ГО (гражданская ответственность), ДМС (добровольно- медицинское, от клеща), ИЮЛ (имущество), Грузы, ТМЦ (товарно-материальные ценности) и многим другим видам страхования. Для вас будет выделен- Персональный специалист, который будет курировать ваше ЮЛ!
Страхование позволяет минимизировать риски, с которыми связаны дальние поездки.
У нас можно приобрести необходимый для получения визы полис выезжающих за рубеж, «Зеленую карту» для международного путешествия на личном автомобиле, полис страхования водного транспорта для отдыха на своей яхте или катере, страховку с защитой от невыезда, а также полис страхования личного имущества.
Страхование для наших клиентов:
Выгодный ОСАГОВозможно страхование без осмотра автомобиля и похода в офис. Скидки (КБМ) на ОСАГО за безаварийную езду
Выгодный ОСАГО
Возможно страхование без осмотра автомобиля и похода в офис.
Скидки (КБМ) на ОСАГО за безаварийную езду
- Точная стоимость ОСАГО
Расчёт с экономией до 50%
- Быстрый расчёт
Расчёт стоимости за 3 минуты
- On-line ПОЛИС
Возможен полис без посещения офиса
Часто задаваемые вопросы
При оформлении полиса мы не берём никакую комиссию, и все расчёты производятся исключительно по стандартному калькулятору страховой компании. Как например если бы вы обратились напрямую в одну из страховых компаний с которыми мы работаем (Ингострах, Росгосстрах, Согласие, Согаз, РЕСО и другие). Более того мы заинтересованы найти для вас тариф с самой низкой стоимостью, что бы вы оценили нашу работу и стали нашим клиентом на долгие годы!
Для оформления полиса вам потребуются: паспорт страхователя (того, кто заключает договор); водительские права всех, кто будет управлять автомобилем; документы, подтверждающие стоимость ТС,СТС(свидетельство транспортного средства) или ПТС
В зависимости от типа полиса, при страховом случае осуществляются выплаты за ущерб, угон или гибель вашего автомобиля (Каско), причинение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (ОСАГО). По полису Зеленая карта осуществляются выплаты за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, пострадавших в ДТП за рубежом.
Основные риски, которые можно включить в полис Каско: ущерб, гибель, угон автомобиля. Еще есть много дополнительных опций для расширения страхового покрытия: Шины-Диски, Сигнализация, Техническая помощь на дороге или гражданская ответственность на случай аварии с участием дорогостоящего автомобиля.
По полисам ОСАГО и Зеленая карта включены риски причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью третьих лиц (гражданская ответственность).
По полису ОСАГО можно не вызывать сотрудников ГИБДД в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:
— в результате ДТП пострадали только транспортные средства;
— ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) только двух ТС;
— у обоих участников ДТП есть полис ОСАГО;
— у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений ТС.
При выполнении всех условий участники заполняют бланк Европротокола, делают фотографии места ДТП и обращаются в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней.
По полису Каско:
— необходимо проверить ваш договор страхования. Если в нем выбрана опция «Ремонт без справок» одной или иного количества деталей, вызов сотрудников ГИБДД для регистрации факта происшествия не требуется. НО ЛУЧШЕ НАБРАТЬ НАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ О ВАШИХ ПРАВИЛЬНЫХ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЯХ.
Но помните, что при заявлении о страховом случае, в котором не установлена вина третьего лица, стоимость полиса Каско на новый период может возрасти.
По Европротоклу можно обратится если ущерб при ДТП составляет не более 100тр
Внести изменения в полис можно при обращении в офис страховой компании.
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«В 2022 году, компания «Страховые Привилегии» отметила 10- летний юбилей своей деятельности на рынке страхования!
За 10 лет работы мы застраховали более 27 000 клиентов, около 1000 компаний получили и продолжают получать нашу компетентную поддержку!
Наша команда с годами становится более профессиональной и грамотной во всех вопросах страхования.
В обойме Страховых Привилегий, очень опытные со стажем не менее 7 лет — специалисты. Обращаясь к такому страховщику, вы можете быть уверенным, что получите лучший вариант по страхованию в городе Красноярске как по цене так и по наполнению»!
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